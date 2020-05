Start in die Mountainbike- und Rennradsaison

Die Ennser Naturfreunde starten in die heurige Radsaison.

Die Rennradgruppe trifft sich jeden Montag um 18:00 am hinteren Merkurparkplatz und fährt für ca. 2 Stunden ausgewählte Touren rund um Enns. Es wird immer in 2 Gruppen gefahren, sodass sowohl die Genussfahrer als auch jene Rennradler, die eine höhere Geschwindigkeit bevorzugen ihr Tempo fahren können. Die Mountainbiker treffen sich jeden Donnerstag um 18:00 am hinteren Merkurparkplatz. Gefahren wird bis zum Einbruch der Dunkelheit. Anfänger und Einsteiger sind sowohl bei den Rennradlern als auch bei den Mountainbikern jederzeit herzlich willkommen. Natürlich wird die von der Regierung Anfang Mai erlassene Verordnung bei beiden Veranstaltungen beachtet was Höchstteilnehmerzahl pro Gruppe und die Sicherheitsabstände etc. betrifft.

An Wochenenden finden laufend Tagestouren statt. Details zu den Veranstaltungen und auch das vollständige Naturfreunde-Sommerprogramm mit vielen Tagesveranstaltungen für Wanderer, Kletterer und Bergsteiger finden Sie auf http://enns.naturfreunde.at. Da an den Tagestouren aufgrund der derzeitigen Verordnung nur 10 Personen teilnehmen können, ist eine Anmeldung bei den Guides unbedingt erforderlich.