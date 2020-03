Der Hausärztliche Notdienst (HÄND) steht all jenen zur Verfügung, die außerhalb der Ordinationszeiten dringend einen Arzt brauchen.

REGION. Dafür sind Allgemeinmediziner abends, in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen im Einsatz. Experten raten: „Der Hausärztliche Notdienst ist nur für akute Beschwerden gedacht, bei denen der Patient sofort medizinische Hilfe braucht. Für kleinere oder chronische Beschwerden sollten sich Betroffene zu regulären Ordinationszeiten an ihren Hausarzt wenden.“ Hausärzte eines Sprengels teilen sich ihre Dienste an Feiertagen und Wochenenden auf und wechseln sich untereinander ab.

Hausärztlicher Notdienst



•Region Enns: (Asten, Enns, Hargelsberg, Hofkirchen, Kronstorf, Niederneukirchen, St. Florian):

14. 3.: Dr. Johannes Baumgartner, St.Florian, Tel. 07224/8668

15. 3.: Dr. Leopold Straßmayr, St. Florian, Tel. 07224/8909

Weitere Bereitschaftsdienste: diehausaerzte.at

•St. Valentin/Ennsdorf/St. Pantaleon-Erla/Ernsthofen:

14. & 15. 3.: Dr. Edith Ahrer, St. Valentin, Tel. 07435/7570

Hinweis: Der Wochenend- und Feiertagsdienst in NÖ umfasst nur die Zeit zwischen 7 und 19 Uhr. Außerhalb dieser Zeit hilft der Notruf 141.

Weitere Bereitschaftsdienste: arztnoe.at







Gesundheitsnummer 1450

Gesundheitsberatung, was zu tun ist und wer weiterhilft, wenn nachts der Zahn pocht, der Bauch krampft etc.

Zahnärztlicher Notdienst

Zahnärztliches Notdienstzentrum Linz, Garnisonstraße 7, 4020 Linz, Tel. 0732/785877

Apotheken Ruf 1455

Unter der Telefonnummer 1455 bekommen Sie rund um die Uhr Auskunft über die nächstgelegene dienstbereite Apotheke, auf Wunsch mit Wegbeschreibung. Alle dienstbereiten Apotheken finden Sie auch über die Apotheken App oder unter apothekerkammer.at.

Krisenhilfe Oberösterreich

• Hilfe in psychischen Krisen: Tel. 0732/2177

• Telefon-Seelsorge: Notruf 142

