Für all jene, deren Neujahrsvorsätze sich um Bewegung und Sport drehen oder die generell mehr für ihre Fitness tun wollen, haben Experten aus der Region Enns zahlreiche Tipps.

REGION ENNS. „Bewegung stärkt das Immunsystem. Das ist gerade im Winter wichtig!", sagt Physiotherapeut Christoph Prandstätter. „Sie verringert das Infektionsrisiko um bis zu 31 Prozent, verbessert die Immunantwort nach einer Ansteckung und die Sterberate sinkt bei ausreichend Bewegung deutlich." Auch Osteopath und Physiotherapeut Ronald Scharinger stimmt zu: „Das durch Bewegung ausgeschüttete Hormon Serotonin gibt uns ein gutes Gefühl und Vitamin D ist unentbehrlich für unser Immunsystem."

Körper und Geist profitieren

Aber auch das Gewebe und die Gelenke brauchen Bewegung. „Leider glauben immer noch viele Menschen, dass sich die Gelenke durch Sport mit der Zeit abnützen. Tatsächlich ist die Hauptursache für einen Gelenksverschleiß aber zu wenig Bewegung", so Prandstätter. Unser Gewebe, zu dem auch Muskeln, der Gelenksknorpel und die Bandscheiben gehören, folgt dem Prinzip Use it or lose it.“ Neben dem Körper, profitiere auch die Psyche von sportlichen Aktivitäten. Sie beuge Depressionen vor, was im Winter besonders vorteilhaft ist.

Die Kombination macht´s

Um diese positiven Effekte zu erreichen, empfiehlt die WHO moderate Aktivitäten, wie schnelles Gehen oder langsames Laufen im Ausmaß von 150 Minuten pro Woche. Zusätzlich dazu kann Krafttraining vielen Krankheiten vorbeugen. „Gefäßerkrankungen, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Demenz, usw. können durch regelmäßiges Krafttraining positiv beeinflusst werden", erklärt Prandstätter. Sogar das Krebsrisiko könne durch regelmäßiges Krafttraining gesenkt werden. „Durch Krafttraining werden Myokine erzeugt. „Das sind Proteine, die Wachstum und Differenzierung von Zellen regulieren und bei Entzündungsprozessen und immunologische Reaktionen eine Rolle spielen."

„Gibt keine falsche Bewegung"

„Es gibt keine falschen Bewegungen – jede Bewegung ist besser als keine Bewegung! “, sagt Physio Prandstätter und widerlegt damit den verbreiteten Mythos, dass gewisse Bewegungen dem Körper schaden. „Natürlich ist eine gewisse Sauberkeit bei der Ausführung der Übungen wichtig, um Verletzungen vorzubeugen. Jedoch haben viele Untersuchungen gezeigt, dass selbst eine falsche Ausführung von Bewegungen besser für den Körper ist, als gar keine Bewegung zu machen.“

Vorsicht vor Überbelastung

Was dem Körper aber tatsächlich schaden kann, ist Überlastung. Daher ist richtiges Equipment essenziell. „Vor allem bei Spazieren gehen und beim Laufen ist das richtige Schuhwerk ganz wichtig", sagt Prandstätter. „Durch das falsche Schuhwerk kann es zu Fehlbelastungen oder Überlastungssyndrome kommen. Am besten beim Experten beraten lassen." Bei Eis und Schnee ist vorsichtig geboten und auf geeignete Ausstattung zu setzen. Vor allem ältere Personen sollten bei starker Glatteisgefahr das Training nach innen verlagern.

Aufwärmen essenziell

Keinesfalls verzichtet werden sollte auf das Aufwärmprogramm. Dieses schützt vor Verletzungen, bringt das Herz-Kreislauf-System in Schwung und verbessert die Leistungsfähigkeit. Gerade bei Einsteigern ist es zudem wichtig, die Belastung langsam zu steigern. „ Unser Gewebe muss sich auf die verschiedenen Belastungen einstellen. Um sich vor Überlastungen zu schützen, sollte man die Belastung pro Woche um etwa zehn Prozent steigern", so Prandstätter.

Abwechslungsreiches Training

Für eine allgemeine Grundfitness und einen gesunden Lebensstil sei Abwechslung im Training wichtig. Ein Mix aus Krafttraining, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination wäre demnach dabei optimal. Und: Das Training muss vor allem Spaß machen! So fällt es auch leichter, die Bewegungsroutinen langfristig beizubehalten. „Skitouren gehen, Langlaufen, Nordic Walken oder ein einen ausgedehnten Winterspaziergang machen – wichtig ist es einfach etwas zu tun!", sagt Scharinger. Und für all jene, die lieber drinnen bleiben: „Hier sind zum Beispiel ein Zirkeltraining, eine Yogaeinheit, eine morgendliche Gymnastikroutine oder Krafttraining zu empfehlen."