OÖ. An der Altenbetreuungsschule des Landes OÖ in Gaspoltshofen startet im Oktober die Ausbildung Behindertenarbeit als Ergänzung zur Ausbildung Fach-Sozialbetreuung Altenarbeit.

Berufsbild

Das Berufsbild Fachbetreuer Altenarbeit umfasst die ganzheitliche und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte soziale Betreuung von beeinträchtigten Menschen, und die Pflegeassistenz im Sinne des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG). Eine sehr nachgefragte berufliche Qualifikation, wie ein Blick auf die Webseiten jobsora.com und sozialplattform.at zeigt.

Der Kurs beginnt am 29.10.2021 und endet am 12.05.2022. In insgesamt acht Monaten werden 80 Unterrichtseinheiten und 160 Stunden Praktikum absolviert. Anmeldungen müssen bis zum 29.09.2021 eingegangen sein. Informationen zu den Kursinhalten und der Anmeldung sind auf der Website altenbetreuungsschule.at verfügbar.