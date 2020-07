Pensionisten aus St.Florian und Hofkirchen fuhren mit dem Zug bis Kleinreifling. Zum Ort ging es schon bergauf, dann nochmals eine schöne Bergauffahrt, aber dann lange bergabwärts. Die Strecke ist so eine bergauf-bergab Tour, abwechslungsreich. Mittagspause war in Ternberg. In Steyr wurde das Buburuzaeis verkostet. Nach Hofkirchen und St.Florian war es nicht mehr weit, die 80km waren etwas anspruchsvoll, für Pensionisten!