19 Turnerfreunde des ÖTB Enns verbrachten ein langes Wochenende im Zillertal. Dabei genossen die Ausflügler ideale Bedingungen zum Skifahren.

ENNS, ZILLERTAL. Neben den drei Tagen Skifahren bei tollem Schnee und herrlichem Sonnenschein gab es für die Gruppe viele Einkehrschwünge: Kulinarisch waren keine Grenzen gesetzt. Darum haben sich die Herren im Gourmethotel in Hochfügen einquartiert und wurden vom bekannten Fernsehkoch Alex persönlich bekocht. Auch Gottes Segen war dabei – der frühere Ennser Pfarrer, Pater Markus, der jetzt in Hochwürden in Schwarz/Tirol sein Amt waltet, war mit von der Partie.