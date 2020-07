Unser Otmar ist ein fitter Mann, mit 86. Mit seinen Radausfahrten fuhren wir schon durch das Traisental, rund um den Bodensee, von Kirchdorf in das Steyrtal und mehrmals das Kremstal, immer zurück nach St.Florian. Von Wörgl nach Passau, von Landeck nach Wörgl, Passau nach St.Florian. Sillian nach Pötschach am Wörtersee. Mariazell bis St.Pölten. So ist unser Otmar jung geblieben. Aus dem Mühlviertel in Rohrbach nach Untermühl und der Donau entlang nach St.Florian. Unsere Erste Fahrt war von St.Florian bis Melk (1Tag) weiter bis Spitz/Donau. Zurück mit dem Zug. In der Wachau waren wir oft, natürlich mit Rad, auch mehrmals im Jahr.