Klavierpädagogin Ursula Kopfreiter ging nach 42 Jahren an den Landesmusikschulen Enns und St. Florian in die wohlverdiente Pension.

ENNS, ST. FLORIAN. Die Kolleginnen und Kollegen an den Musikschulen bedankten sich bei Kopfreiter, die über vier Jahrzehnte mit Herzlichkeit und Freude ihre Klavierschüler unterrichtete. Mit Jahresende 2021 trat „Uschi“ nun den wohlverdienten Ruhestand an. „Sie hat mit liebevollen Einsatz, aber auch Konsequenz ihren Unterricht gestaltet und ihre Liebe zur Musik den Klavierschülerinnen weitergegeben. Viele stimmungsvolle Vortragsabende mit sehr guten Leistungen und glücklichen Klavierschülern waren die Resultate. Zudem war sie eine wunderbare Kollegin und hat zum positiven Klima an unserer Schule wesentlich beigetragen. Vielen, vielen Dank!", so LMS-Direktor Erich Schöfl. „Liebe Uschi, behalte deine Leidenschaft für die Musik, für das Klavier- und Cellospielen und für die Konzertbesuche mit deinem Mann. Wir wünschen Dir alles Gute in deinem neuen Lebensabschnitt und vor allem beste Gesundheit!"