Dieser Tag wird wohl allen in Erinnerung bleiben: am 30 Juni feierte in der Ennser Stadthalle die Musikmittelschule Enns ihr 50-jähriges Bestehen. Der Höhepunkt der Aufführung war mit Sicherheit der Auftritt von Lemo, der gemeinsam mit Schüler:innen der MMS Enns die Stadthalle rockte.