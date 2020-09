Pensionisten aus St.Florian testeten den Radweg durch Linz. An einem Donnerstag fahren sie nur auf Radwegen und Radfahrstreifen durch Linz. Es war viel Autoverkehr am Nachmittag, doch sie schafften die 23 Ampeln ganz gut. Etwa die Hälfte zeigten ROT an, also warten. Von der Bethlehemstrasse an fuhren sie humpelnd auf der Landstrasse über das Stöckelpflaster, zum Hauptplatz. Die Abfahrt zum Kunstmuseum ist eine Katastrophe, sehr schmal und Gegenverkehr. Belohnung auf dem neuen Radweg der VÖEST-Brücke, doch bei viel Radverkehr wieder relativ schmal, wenn man stehen bleibt um zu Fotogravieren.