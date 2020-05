Die Predigt für den 17. Mai (6. Ostersonntag) kommt von Pfarrassistentin Elisabeth Hötzmanseder-Sommer der Pfarre Niederneukirchen.

NIEDERNEUKIRCHEN. „Gebote halten“ – manche kriegen allein von diesen zwei Worten schon eine Gänsehaut! Gebote halten klingt nicht besonders mitreißend. Wer da schon eine Gänsehaut hat, steigt vielleicht bei der Sonntagsbibelstelle flott aus, denn Jesu sagt: „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten“ (Joh14,15). Gebote sind für viele fad und einschränkend. Und wenn sie aus der Kirche kommen, kann es doch nur von vorgestern sein, oder? Gebote haben bei manchen ein Spielverderber-Image. Warum gibt es sie dann? Natürlich ist es das totale Abenteuer sich zum Beispiel den Straßenverkehr ohne jegliche Regel vorzustellen. Aber möchte ich wirklich dort sein, wo sich niemand um den anderen schert und allein das Recht des Stärkeren gilt? Möchte ich wirklich dort sein, wo jeder nur an sich denkt?

Verbundenheit ist das Gebot der Stunde

„Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten“, sagt Jesus. So ist das mit der Liebe! Verliebte bleiben nicht bei sich stehen. Liebende tragen im Herzen tausend Gedanken wie schön es ist beisammen zu sein, wie schön es ist einander eine Freude zu bereiten, wie schön es ist, den/die andere/n glücklich zu sehen. Für Verliebte ist das Gebot der Stunde die Verbundenheit. Sie neigen sich einander zu, sie achten aufeinander, schützen und unterstützen einander … und manchmal da halten sie sich einfach auch nur gegenseitig aus … Und wie machen das „Jesusverliebte“? Ganz ähnlich: Wieder zählt die Verbundenheit! Sie erinnern sich an das, was Jesus gesagt und gelebt hat. Sie erinnern sich, dass er gesagt hat: „Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch.“ (Joh 14,18) und vertrauen auf den versprochenen Beistand „der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit“ (Joh 14,16f). Sie erinnern sich jeden Sonntag an die Auferstehung, das Fest des Lebens.

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst

Und wie steht es nun mit den Geboten Jesu? Was ist da jetzt zu tun, was sind seine Gebote? Das erzählen uns andere Bibelstellen, wie etwa diese: „Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?“ Jesus antwortet „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken … Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten“ (aus Mt 22,36-40). Der Kern der Gebote Jesu ist die Liebe, innen und außen, in Wort und Tat, zu Gott und Mensch. Nicht bei jedem Mitmenschen oder in jeder Situation fällt uns das ganz leicht. Da gibt es durchaus Herausforderungen. Aber von vorgestern ist es nicht!