St. Valentins Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr überreichte der Sozialeinrichtung „Jusy" eine Spende und unterstützt damit die Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche.

ST. VALENTIN, WAIDHOFEN/YBBS. Das „Jusy“ in Waidhofen an der Ybbs und Wieselburg ist seit vielen Jahren eine sichere Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Die Zeit des Erwachsenwerdens ist eine sehr herausfordernde und gerade deswegen sehnen sich viele Kinder und Jugendliche nach einem offenen Ohr. Im „Jusy“ können sie ihre Fragen stellen und Schwierigkeiten teilen. Die Sozialarbeiterinnen und -betreuer sind genau auf die, vor allem für Kinder und Jugendliche relevanten, Themen spezialisiert. Egal, ob von Freundschaft und Familie, über Liebe und Sexualität, bis hin zu Schul-und Berufsberatung, für all diese Themen ist das „Jusy" Anlaufstelle.

Spende überreicht

Die dort angebotene Beratung ist völlig anonym und kostenlos. Um diese kostenlose Beratung auch weiterhin zu gewährleisten, ist das „Jusy“ auf Spenden angewiesen. Für Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr ist die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen ein Herzensprojekt. Aus diesem Grund überreichte Suchan-Mayr bei einem Besuch der Einrichtung in Waidhofen/Ybbs eine Spende von 500 Euro. „In Zeiten von Corona ist es das Hauptziel die körperliche Gesundheit aller zu sichern, jedoch darf bei diesem Ziel die psychische und seelische Gesundheit nicht außer Acht gelassen werden“, so Suchan-Mayr.