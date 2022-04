Um die Versorgung der Flüchtenden bestmöglich zu unterstützen, sammelte die JVP Bezirk Linz-Land gemeinsam mit den Ortsgruppen Sachspenden im ganzen Bezirk.

ENNS, ST. FLORIAN, LINZ-LAND. Große Betroffenheit herrscht auch in der jüngeren Bevölkerung angesichts der verheerenden humanitären Lage in der Ukraine. „Gerade wir Junge sind einem geeinten Europa aufgewachsen - in einem Europa des Friedens und der Freiheit. Wir alle sind mit dem Vorsatz aufgewachsen, nie wieder Krieg erleben zu müssen. Diese Illusion wurde in den letzten Wochen vernichtet“, so Moritz Otahal aus St. Florian.

Welle der Solidarität



Als der Spendenaufruf der JVP Ortsgruppen aus dem Bezirk Linz Land für die von Krieg bedrohten Menschen startete, begann eine riesige Welle der Solidarität im gesamten Bezirk. Viele Menschen haben sich in kürzester Zeit dazu bereit erklärt, den Menschen vor Ort in der akuten humanitären Notlage zu helfen.

Unterstützung nötig



„Die Ukrainerinnen und Ukrainer erfahren schreckliches Leid – bereits über 6 Millionen Menschen mussten in sichere Nachbarstaaten fliehen. Wir wollten die Stärke des Bezirks Linz Land nutzen und gemeinsam mit unseren Ortsgruppen zusammen helfen, denn die ukrainische Bevölkerung benötigt dringend Unterstützung“, so JVP-Bezirksobmann Gregor Eckmayr aus Enns.