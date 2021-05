Mit Stand Donnerstag, 27. Mai, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Linz-Land 114 „aktive“ Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus.

REGION ENNS. In den vergangenen 24 Stunden sind 20 neue Infektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Linz-Land beträgt 10.162.

Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für Linz-Land derzeit bei 39,6. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreißer an einzelnen Tagen ausgleicht.

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung.

Impfstatus in OÖ

Impfstatus in Oberösterreich (Stand: 15. Mai 2021):

Gesamtanzahl der geimpften Personen in OÖ: 487.486

Gesamtanzahl der durchgeführten Impfungen in OÖ: 635.694, davon

Alten- und Pflegeheime: 22.822

Krankenanstalten: 28.390

Ü80 (außerhalb APH): 60.468

niedergelassene Ärzte/-innen: 2.051

Rettungsdienste: 6.739

Einrichtungen nach dem Chancengleichheitsgesetz: 6.605

Impfstraßen: 201.734

Hochrisikopatient/-innen und enge Angehörige: 138.060

Bildungseinrichtungen: 20.617

2. Teilimpfung: 148.208

Hier kannst du dich gratis testen lassen

•Sporthalle Leonding, Ehrenfellnerstraße 9, Leonding

•Forum Neuhofen, Sportallee 58, Neuhofen an der Krems

• Stadthalle Enns, Hafner-Straße 2 in Enns (Dieses Angebot soll mindestens bis 21. März bestehen.) Die Teststraße wird durchgängig von Montag bis Sonntag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr betrieben werden. Eine Anmeldung dazu kann ab jetzt jederzeit über oesterreich-testet.at erfolgen.

Niederösterreich:

•Taka-Tuka-Land, Herzograd 38 in St. Valentin (Di, Do von 14 bis 18 Uhr; Sa von 8 bis 12 Uhr)

•Mostviertelhalle, Sportplatzstraße 4 in Haag (Mo, Mi, Fr von 14 bis 18 Uhr)

Eine Anmeldung unter testung.at/anmeldung ist unbedingt notwendig.

Apotheken, in denen getestet wird

•Nibelungen Apotheke, St. Valentin

•Jakobus-Apotheke, Asten

•Apotheke im Frunpark, Asten

•Stadt-Apotheke, Enns

•Diana-Apotheke, Enns

Für weniger mobile Menschen gibt es in Kronstorf die Möglichkeit, sich im ehemaligen Billa testen zu lassen👇

Zusätzliches Testangebot für ältere Menschen

Verändert der Corona-Impfstoff unsere DNA?

Daniel Ramsmayer, Jungmediziner und Biologe aus Enns, klärt im BezirksRundschau-Interview über die gängigsten Impf-Mythen auf und kann in vielerlei Hinsicht beruhigen.





