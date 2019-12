€ 1.200,- für Notfälle in St. Valentin

Danke an Familie Malermeister Gerhard & Anita KLEINDL für die großzügige Spende von € 1.200,- für Notfälle in unserer Pfarre! Anita Kleindl (rechts am Foto) verkaufte Bilder u. Zeichnungen von Firmengründer Franz Kleindl I. im Rahmen des Adventmarktes im Pfarrheim St. Valentin. 2019 feierte Maler Kleindl das 100-jährige Firmenjubiläum! Vergelt's Gott!