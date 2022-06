ENNSDORF: 140 Jahre Ennsdorf und 10 Jahre Städtepartnerschaft Enns-Ennsdorf. Vom 24. bis 26. Juni gab es im niederösterreichischen Ennsdorf einen Grund zum Feiern. Die drei Tage standen im Zeichen von Feierlichkeiten.

Konzert und Wettkämpfe:

Eröffnet wurden die Feierlichkeiten am Freitag mit einem Konzert am Bauernhof. Am Samstag wurden die Lachmuskeln der Zuseher beansprucht. Bei "Enns versus Dorf" traten Teams aus Ennsdorf und Enns auf der Wiese beim Zillenverein gegeneinandern an. Egal ob beim Riesenwuzzler, Hindernislauf, Seilziehen, Torschiessen oder beim Zillenfahren - für Unterhaltung war gesorgt. Bei den Bewerben stand der Spass eindeutig im Vordergrund.

Die Enns trennt und vereint:

Der Ennsfluss bildet seit jeher die Grenze zwischen Ober- und Niederösterrreich. In den Jahren 1945 bis 1955 verlief die Demarkationslinie entlang der Enns und an der Ennsbrpcke in Ennsdorf war Grenze zwischen den Besatzungszonen. In den 70er Jahren plante man ein grosses, bundesländerübergreifendes Industriegebiet an der Ennsmündung. In St.Pantaleon war ein Atomkraftwerk geplant, im Bereich des Ennshafens eine Erdölraffinerie. Die Entwicklungen gingen in eine andere Richtung und mittlerweile befindet sich an der Ennsmündung eines der bedeutendsten Logistikzentren Österreichs. Im Ennshafen siedelten sich zahlreiche Betriebe an, die unter anderem landwirtschaftliche Produkte verarbeiten, aber auch technlologisch hochwertige Erzeugnisse liefern. Eine Aufarbeitung der die Entwicklung der letzten 140 Jahre findet man in der Gemeindechronik, die von Vizebürgermeister Walter Forstenlechner anlässlich des Festaktes präsentiert wurde.

Ennsdorf, eine wachsende Gemeinde:

Die Region entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer führende Industrieregion Österreichs. In den letzten 20 Jahren erfuhr die kleinen Gemeinde einen stetigen Zuzug und hat mittlerweiel die Einwohnerzahl von 3000 überschritten. Mit dem Wachstum in der Region steigt auch der Verkehr. Nicht nur die Ennsdorfer nutzen das Auto auf dem Weg zur Arbeit, es ist vor allem der Durchzugsverkehr über die Mauthausenbrücke aus dem nahegelegenen Mühlviertel, der für ein hohes Verkehrsaufkommen sorgt. Bürgermeister Daniel Lachmayr erwartet durch den Bau der neuen Donaubrücke einen weiteren Anstieg des Individual- und Schwerverkehrs, durch den vor allem die Bewohner des Ortsteils Windpassing betroffen sein werden.