Welttag der Alphabetisierung am 8. September: Mit Bildungsinitiativen wie ALPHA. MEINE CHANCE. oder „Gemeinsam Lesen“ möchte das oberösterreichische Rote Kreuz für mehr Chancengleichheit in der Gesellschaft sorgen.



ST. FLORIAN, OÖ. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn Kinder ihr Interesse am Lesen und an der Bildung entwickeln“, erzählt Regina Sulek (44) aus St. Florian. Seit beinahe zwei Jahren engagiert sie sich bei der Bildungsinitiative ALPHA. MEINE CHANCE. Regina und die mehr als 400 landesweit aktiven ALPHA-Lesecoaches leisten einen wichtigen Beitrag, jedem Kind die bestmögliche Bildung zu ermöglichen. „Mein Engagement macht Sinn und gibt mir viel zurück“, meint die Prozessmanagerin, die durch Zufall von der Bildungsinitiative des oö. Roten Kreuzes erfuhr. Seither ist die dreifache Mutter mit Begeisterung dabei. Mit Schulbeginn, ab 14. September, hofft Regina, sich wieder freiwillig als ALPHA-Lesecoach engagieren zu können. „Junge Menschen in diesem Bereich zu unterstützen, ist mir ein großes Anliegen“, sagt Regina. Corona-bedingte Abstandsregeln und Hygienevorschriften bestimmen selbstverständlich auch bei ALPHA. MEINE CHANCE. den Alltag.

Gemeinsam Lesen-App verfügbar

„Mit unseren Initiativen wollen wir Bildung und Chancengleichheit in unserer Gesellschaft weiter vorantreiben“, meint oö. Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Mit dem Buchklub entwickelte das Jugendrotkreuz die „Gemeinsam Lesen“-Angebot. Es beinhaltet Zeitschriften sowie Bücher und richtet sich an Schüler von der ersten bis zur achten Schulstufe. Partner wie die Kinder-Uni und Safer Internet garantieren pädagogisch wertvolle und auf künftige Schlüsselqualifikationen abgestimmte Inhalte. Mit Beginn des neuen Schuljahres sind alle „Gemeinsam-Lesen“-Unterlagen auch online verfügbar. Dort auffindbar sind ebenso Videos, interaktive Lernspiele und Arbeitsblätter. Eine neu entwickelte „Gemeinsam Lesen“-App für Smartphone, Tablet und PC, mit Inhalten zu allen Zeitschriften und Büchern, begleitet jedes Abo. Mit dem Reinerlös werden Programme zur humanitären Bildung unterstützt. Mehr Infos gibt es auf gemeinsam-lesen.at.