Brand in Ennsdorfer Friseursalon

In den Abendstunden des 29. Dezemeber 2019 wurde die Freiwillige Feuerwehr Ennsdorf zu einem Brandeinsatz in einem Ennsdorfer Friseursalon alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Adventkranz in dem Geschäftslokal in Brand. Nachdem der Atemschutztrupp Zutritt zu dem Brandraum hatte, wurde der Brand relativ rasch abgelöscht, und das Brandgut konnte ins Freie verbracht werden. Im Anschluss daran wurde mittels Wärmebildkamera noch nach etwaigen Glutnestern gesucht, und durch den Einsatz mit einem Hochleistungslüfter das Geschäftslokal rauchfrei gemacht. Die Feuerwehr Ennsdorf war mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften rund eine Stunde im Einsatz.

FF Ennsdorf