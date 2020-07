In einem landwirtschaftlichen Betrieb, in dem Geflügel gezüchtet werden, bricht am 18. Juli kurz vor 3.00 Uhr Früh ein Feuer aus. Sieben Feuerwehren darunter die FF Stadt Haag, FF Haindorf, FF Meilersdorf, FF Pinnersdorf, FF St Johann/Engstetten, FF Stadt St Valentin, FF Wolfsbach werden zur Brandbekämpfung gerufen.

Im Erdgeschoss im Bereich der Geflügelverarbeitung war aus unbekannter Ursache in dem Objekt ein Brand ausgebrochen. Hier kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Unter schwerem Atemschutz konnten mehrere Löschtrupps den Brand rasch lokalisieren und löschen. Aufgrund der starken Verrauchung musste der Betrieb anschließend mit Hochleistungslüftern entraucht werden.

Die Feuerwehr Stadt St. Valentin stand mit der Teleskopmastbühne und zwei Fahrzeugen in Bereitschaft, sollte sich der Brand in die Obergeschosse ausbreiten. Dies konnte durch den erfolgreichen Löscheinsatz allerdings verhindert werden.