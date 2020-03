Brandmelder verhinderte Schlimmeres in St. Valentiner Reifenbetrieb

Zu einem Brandmeldealarm in einem Reifenfachbetrieb in St. Valentin mussten die Florianijünger der Freiwilligen Feuerwehr St. Valentin am späten Mittwoch Nachmittag ausrücken.

Am Einsatzort wurde bei der Erkundung durch den Einsatzleiter ein Brandgeruch in den Sanitäranlagen im EG wahrgenommen, wo auch der Rauchmelder ausgelöst hat, nach dem Absuchen des Objektes wurde ein defekter Lüfter im 2. OG entdeckt. Nach dem Abstellen der Lüftungsanlage wurde das defekte Teil abgehängt und mittels Wärmebildkamera der betroffene Bereich noch kontrolliert. Danach konnte die Mannschaft wieder einrücken.

Feuerwehr St. Valentin