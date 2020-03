Die Feuerwehrjugend Kronstorf holte sich beim Wissenstest in Ansfelden drei Mal Bronze und ein Mal Silber.

KRONSTORF. An rund 11 Stationen mussten sich am 7. März beim Wissenstest in Ansfelden mehr als 300 junge Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Linz-Land in den Kategorien Bronze, Silber und Gold beweisen. Je nach Kategorie galt es allgemeine Fragen zu beantworten, Knoten zu binden, Dienstgrade zu erkennen, über die wasserführenden Armaturen Bescheid zu wissen und wie man sich in Notsituationen wie Verkehrsunfällen und problematischen Bränden verhält. Vier Mitglieder der Feuerwehrjugend Kronstorf nahmen an dem Wissenstest teil und machten drei Mal Bronze und ein Mal Silber. Die Feuerwehr Kronstorf gratuliert den Helden der Zukunft.

Du hast Interesse an der Feuerwehr?

Die Feuerwehr sucht Mitglieder ab 10 Jahre. Bei Interesse, einfach mal Mittwochs im Feuerwehrhaus ab 18.30 Uhr vorbeischauen und sich informieren.