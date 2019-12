Obwohl wir von Papst Silvester so gut wie gar nichts wissen, nur dass er eben gelebt und die Kirche geleitet hat, wird an keinem anderen Heiligentag mehr gefeiert (geballert,…) als am Gedenktag des Hl. Silvester. Er war einer der ersten Päpste welcher nicht mehr umgebracht wurde, sondern eines natürlichen Todes am 31. Dezember in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung starb.

So wurde auch in der Stadtpfarrkirche St. Valentin am letzten Tag des alten Jahres 2019, dem Fest des Heiligen Papstes Silvester (31.12.) um 15.00 Uhr ein Dankgottesdienst zum Jahresschluss gefeiert.

Pfarrer i.R. Heinrich Geiblinger und Diakon Manuel Sattelberger bedankten sich für das abgelaufene Jahr sowie bei den vielen Leuten welche im Hintergrund der Pfarre tätig sind. Gleichzeitig wurde aber auch um gutes Gelingen des Pfarrverbandes Enns-Donau-Winkel gebeten.

Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Chor der Pfarre sowie von Martin Weichselbaumer auf seiner Trompete gestaltet.

Am Ende des Gottesdienstes gab es für die Gläubigen ein "Bibelkeks - Edition Weihnachten" mit einem Weihnachtsbibelspruch.

