Feuerwerks-Experte Tobias Karlinger von der Funkenfabrik Enns verrät, worauf es beim Silvester-Feuerwerk ankommt.

ENNS (milo). „Generell sollte man Feuerwerk mit Respekt und Vorsicht begegnen. Alkoholkonsum vor oder beim Zünden sollte ein No-Go sein", sagt Karlinger. Doch bevor es an Silvester so weit ist, die Raketen zu starten, gilt es zuerst, das richtige Feuerwerk zu besorgen. Der Experte empfiehlt Pyrotechnik-Fachhändler. Die attraktiven Angebote von Discountern seien mit Vorsicht zu genießen. „Die günstigen Preise sind zwar attraktiv, das Personal hat aber nicht die nötige Fachkompetenz, den Kunden sinnvoll zu beraten." Vom Einkauf im Ausland, zum Beispiel in Tschechien, sei unbedingt abzuraten. Die Angebote seien zwar verlockend, es würden aber oft nicht zugelassene oder Artikel mit gefälschten Zulassungen verkauft. „Einen zugelassenen Feuerwerkskörper erkennt man am CE-Zeichen, einer Prüfnummer und an einer deutschen Bedienungsanleitung." Sind die Kriterien erfüllt, stehen einem viele Möglichkeiten offen.

Es muss nicht immer knallen



Der Trend beim Feuerwerk entwickelt sich aktuell in mehrere Richtungen. Leises Feuerwerk wird immer populärer: Es gibt genügend Produkte, deren Lautstärke sich in Grenzen hält, die aber dennoch schön anzusehen sind – zum Beispiel Vulkane oder Fontänen. Haustieren wie Hund und Katz' ersparen sie dadurch viele Schrecksekunden. „Immer beliebter wird auch das sogenannte Verbundfeuerwerk. Dabei handelt es sich um einen fertigen Zusammenschluss mehrerer Feuerwerksbatterien, welche im Vorhinein vom Hersteller bereits miteinander verbunden wurden. Somit kann man mit nur einmal Anzünden eine eigene Feuerwerksshow genießen, die oft Minuten lang läuft." Davor stellt sich die Frage, wo das Feuerwerk über die Bühne gehen darf. „Das Zünden von privatem Feuerwerk der Kategorie F2 – Silvesterfeuerwerk – ist im Ortsgebiet prinzipiell ganzjährig verboten. Beim Bürgermeister kann man jedoch bei Bedarf um eine Ausnahmegenehmigung bitten."

Sicherheitshinweise beachten



„Vorm Zünden von Pyrotechnik sollte man aufmerksam die Bedienungsanleitung durchlesen. Hier stehen oft wichtige Hinweise wie der empfohlene Sicherheitsabstand oder Informationen zur Schussrichtung", sagt der Experte. Feuerwerkskörper dürfen nie mitten in einer Menschenmenge oder in unmittelbarer Nähe zu leicht brennbaren Objekten gezündet werden. „Bei Feuerwerksbatterien sollte man auf die notwendige Standsicherheit achten, sie dürfen nicht umkippen." Zur aktuellen Diskussion, dass Feuerwerk vor allem der Umwelt schade, sagt Karlinger: „Ich unterstütze den Umweltgedanken zwar auf voller Linie, allerdings wird der Pyrotechnik leider viel Unrecht zugesprochen." So sei die Art des Feinstaubes, die durch das Abbrennen von Feuerwerken entsteht, eine ganz andere, als zum Beispiel jene aus dem Straßenverkehr. Der Experte beruft sich dabei auf die Informationen des deutschen Verbandes der pyrotechnischen Industrie.

Silvester-Feuerwerk in Enns



Feuerwerk-Begeisterte können Karlingers bekanntestes Werk als Pyrotechniker, das Feuerwerk beim Ennser Stadtturm, am Silvesterabend genießen.

Weitere Sicherheits-Tipps

• Vor dem Zünden immer die Gebrauchsanweisung lesen.

• Beschädigte Artikel auf keinen Fall verwenden – etwa wenn der Raketenstab bricht.

• Den angegebenen Sicherheitsabstand einhalten.

• Feuerwerk niemals auf Menschen richten oder in Menschenmenge werfen

• Für Standsicherheit sorgen: Raketen in Weinflaschen nur in einer Kiste – wenn vorhanden: Standfüße ausklappen.

• Artikel, welche bereits gezündet wurden, aber nicht hochgegangen sind, nicht erneut anzünden – speziell bei abgebrannter Zündschnur. Hier ist wichtig, sich dem Artikel für 15 Minuten nicht zu nähern und ihn dann in Wasser zu ertränken: Restglut könnte zu einem unerwarteten, späteren Durchzünden führen.