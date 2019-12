Der kleine Esel und das Engelchen welche die Kinder und Familien, Sonntag für Sonntag in der Stadtpfarrkirche St. Valentin zur Krippe begleiteten, sind am 4. Adventsonntag in Betlehem angekommen und warten nun auf das Christkind. Die Kinder können das Christkind am 24. Dezember bei der Kindermette um 15 Uhr begleiten, wenn es seinen Platz in der Krippe findet, welche vor dem Altar auf das freudige Ereignis wartet.

Pfarre St. Valentin

