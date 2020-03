Am Wochenende waren Peter und Bernadette Haselberger aus St. Valentin zum ersten Mal auf der „Ab Hof Messe Wieselburg“ als Aussteller dabei. Dabei konnten sie sich über die zahlreichen tollen Begegnungen und vor allem über den Zuspruch und die Begeisterung zu ihren Produkten freuen! Auch internationale Freundschaften sind entstanden.

„Wir durften eine schwedische Gruppe bei uns am Stand begrüßen, das hat uns sehr gefreut!“, so Peter Haselberger.

Nebenbei holten sich die DHaselbergers auch noch 2 Goldmedaillen und eine Silbermedaille. Herzliche Gratulation.