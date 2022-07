Nach längerer coronabedingter Pause startete am 2. Juli das Ennser Weinfest neu durch. Diesmal fand das Fest nicht wie früher in der Linzer Straße Stadt, sondern direkt am Hauptplatz. Wie schon bei anderen Veranstaltungen (Citta Musica, Street Food Festival) erwies sich der Bereich zwischen Stadtturm und Museum Lauriacum als optimale Location für die Veranstaltung.

