Ein Feuerwehrmann klingelte die Einwohner aus dem Schlaf und brachte sie in Sicherheit. Sechs Feuerwehren standen bei dem stark qualmenden Brand im Einsatz.

ENNSDOF. Heute früh kam es in einer Garage eines Mehrparteienhauses in Ennsdorf zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Ein Feuerwehrmann, der durch die Alarmierung bereits am Weg zum Feuerwehrhaus war, bemerkte die starke Rauchentwicklung und blieb sofort stehen. Er läutete bei den Haustüren an und weckte so die teilweise noch schlafenden Bewohner auf. Sie konnten sich dann in Sicherheit bringen. Der Einsatzleiter entschied sich bereits bei der Anfahrt aufgrund der Rauchsäule für die Alarmierung weiterer Feuerwehren.

Innerhalb weniger Minuten gelöscht

Beim Eintreffen der Florianis waren bereits alle Anwohner in Sicherheit. Der Brand in der Garage konnte durch den raschen und gezielten Innenangriff des Atemschutztrupps innerhalb weniger Minuten abgelöscht werden. Im Einsatz standen sechs Feuerwehren aus Nieder- und Oberösterreich, das Rote Kreuz sowie die Polizei. Laut ersten Informationen kamen keine Personen oder Tiere zu Schaden.