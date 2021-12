Neue Green Peers an der HLBLA St. Florian ausgebildet



ST. FLORIAN. An der Höheren Landwirtschaftlichen Bundeslehranstalt St. Florian ist Klimaschutz ein essentieller Teil der Ausbildung. Deshalb werden zusätzlich zum Unterricht für Schüler*innen Ausbildungen zum Green Peer oder Klima Peer angeboten. Beide Ausbildungsangebote finden in Kooperation mit schulexternen Institutionen statt.

Trickfilm zu Klimathema



Für die ersten Jahrgänge ist heuer die Green-Peer-Ausbildung möglich, die vom Klimabündnis OÖ organisiert wird. Vier Schüler*innen – je zwei aus dem 1A- und dem 1B-Jahrgang – haben diese Chance genutzt. Der erste Teil der zweitägigen Ausbildung wurde im Oktober im Medienkulturhaus in Wels durchgeführt. Gemeinsam mit dem BRG Enns und der HTL Grieskirchen wurde Klimawissen erworben und unter Anleitung von Medienexpertinnen und Medienexperten ein Trickfilm zu einem selbstgewählten Klimathema erstellt.

Lösungsansätze

Die sechs Schüler*innen der 2A und 2B erhalten im Rahmen des „making A change“ Projektes (Climate Change Center Austria) gemeinsam mit Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet, von Vorarlberg bis Wien, eine umfassende Ausbildung zur Klimathematik. Unter der Anleitung von Wissenschaftler*innen der Universität für Bodenkultur Wien und der Uni Innsbruck lernen die Jugendlichen in mehreren Treffen den Klimawandel, Zusammenhänge, Ursachen und Wirkungen sowie Lösungsansätze kennen.

Das neu Erlernte kann sicherlich im Schulalltag hilfreich sein, soll aber vor allem die Diskussion unter den Jugendlichen anregen und möglichst viele für Klimaschutz interessieren und motivieren, Klimaschutzaktivitäten an der Schule zu unterstützen oder zu initiieren. Peers können unter Gleichaltrigen eine positive Entwicklung in Gang bringen.

Treffen am Umweltzeichentag



Damit sich alle Peers an der Schule einmal kennenlernen, gab es am Umweltzeichentag ein Treffen. Dabei wurden strukturelle Rahmenbedingungen für die Arbeit der Peers besprochen, Ideen für Klimaschutzaktivitäten an der Schule diskutiert und mögliche Schülerprojekte definiert.