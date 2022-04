In einem Lebensmittel verarbeitenden Betrieb in Enns (Bezirk Linz-Land) ist Sonntagfrüh ein Feuer ausgebrochen. Seit 6.00 Uhr läuft ein größerer Einsatz mit zwölf Feuerwehren. Das Gebäude steht mittlerweile im Vollbrand.



ENNS. Die Feuerwehr wurde am frühen Sonntagmorgen zu einem Brandmeldealarm bei einer Firma in Enns alarmiert. Bei der Lageerkundung am Einsatzort stellte sich dann heraus, dass es in einer Firmenhalle brannte. Innerhalb kurzer Zeit drang teils dichter Rauch aus dem Hallenkomplex. Die Feuerwehr rief Alarmstufe 2 aus, zur Stunde stehen Einsatzkräfte von zwölf Feuerwehren im Löscheinsatz. Die L568 Ennser Straße ist bei Kristein derzeit nur erschwert passierbar. Mittlerweile steht das Gebäude im Vollbrand.

„Ja es ist ziemlich schwierig, weil der Brand im Dachbereich ist, und der Zugang ist relativ schwer in diesem Bereich weil er relativ niedrig ist“, so der Kommandant der Feuerwehr Enns, Alfred Stummer. Es sei nicht leicht, die richtige Brandstelle zu lokalisieren.

UP TO DATE BLEIBEN

Aktuelle Nachrichten aus Oberösterreich auf



Neuigkeiten aus deinem Bezirk als



BezirksRundSchau auf Facebook:



BezirksRundSchau auf Instagram:



jetzt gleich digital durchblättern



Storys aus deinem Bezirk und coole Gewinnspiele im wöchentlichen



Aktuelle Nachrichten aus Oberösterreich auf MeinBezirk.at/Oberösterreich Neuigkeiten aus deinem Bezirk als Push-Nachricht direkt aufs HandyBezirksRundSchau auf Facebook: MeinBezirk.at/Oberösterreich - BezirksRundSchau BezirksRundSchau auf Instagram: @bezirksrundschau.meinbezirk.at ePaper jetzt gleich digital durchblätternStorys aus deinem Bezirk und coole Gewinnspiele im wöchentlichen MeinBezirk.at-Newsletter