Seit vier Jahren beschäftigt sich der Ausschuss für Raumordnung und Bauangelegenheiten mit der Modernisierung der Hofkirchner Volksschule. Nun möchte Bürgermeister Thomas Berger den Bürgern die Entwürfe am Montag, 24. August, um 19 Uhr im Turnsaal des Gemeindezentrums vorstellen.

HOFKIRCHEN. Derzeit seien die Anforderungen an das denkmalgeschützte Schulgebäude festgelegt, demnächst soll auch der Kostenrahmen feststehen. "Sollte sich herausstellen, dass eine Sanierung samt Zubau teurer als ein Neubau kommt, wird man jedenfalls neue Überlegungen anstellen müssen", sagt Bürgermeister Thomas Berger. Der Planer und Architekt Norbert Haderer, welcher auch das Hofkirchner Veranstaltungszentrum geplant hat, beschäftigte sich intensiv mit der Generalsanierung der Volksschule samt Zubau. "Eine gute Sanierung kommt einem Neubau gleich", sagt der Architekt. Da seitens der Bildungsdirektion kein neuer Turnsaal bewilligt werde, stehe es außer Frage, eine neue Schule an einem anderen Standort zu bauen. "Da wir von den Geldern des Landes Oberösterreich mehr denn je abhängig sind, sind wir verpflichtet, eine öffentliche Schule für alle nach dem geforderten Raumerfordernis-Programm des Landes OÖ zu errichten", so Berger.

Abend für die Bürger



Da noch viele weitere Faktoren bei der Modernisierung der Volksschule mitspielen, hat der Hofkirchner Bürgermeister beschlossen, einen Info-Abend zu veranstalten: "Um den Bürgern einen Einblick in die Planung geben zu können, haben wir uns im zuständigen Ausschuss entschlossen, den vorhandenen Vorentwurf im Rahmen einer „Bürgerbeteiligung“ vorzustellen und mit allen interessierten Hofkirchnerinnen und Hofkirchnern zu diskutieren. Jetzt ist noch die Phase, in der gute Ideen gefragt sind. Bringt Euch bitte ein." Am Montag, 24. August, um 19 Uhr findet der Info-Abend im Turnsaal des Gemeindezentrums Hofkirchen statt. Beim Ein- und Ausgang vom und zum Sitzplatz besteht Maskenpflicht.