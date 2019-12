Diakon Manuel Sattelberger: „Es gibt Begegnungen die vergisst man nicht so schnell, eine solche durfte ich ein paar Tage vor Weihnachten wieder erleben. Im Rahmen der Jubiläums-Tournee „25 Jahre – Over the hump“ der berühmten Kelly-Family!“ Manuel darf mit einer Freundin der Familie Kelly, mit Bernadette befreundet sein, sie hat auch diese Begegnung eingefädelt, samt Freikarten und Backstage-Pass!

Einige Sätze des 30 Minuten dauernden Gespräches vor dem Konzert prägen seither Manuel´s Gedanken.

Jimmy Kelly sagte: „Bitte bete für mich Manuel!"

Du bist ein Mann Gottes, ich müsste dich um ein Autogramm bitten, nicht du mich!

Dieser Konzertabend wird im Himmel nicht viel Bedeutung haben, aber dein Dienst für uns Menschen! Jeder Mensch ist für sich eine Katastrophe, auch ich, auch meine Familie, aber Gott liebt uns samt unseren Katastrophen …“ Lieber Jimmy Kelly, das Gespräch mit dir werde ich nie vergessen, auch nicht dein Kreuz, deinen Rosenkranz und deine Bibel die ich in deinem Backstage-Raum gesehen habe! Auch DU bist ein Mann Gottes, einer der mit seinen Gedanken und mit seiner Musik berührt! Ich bete für dich und deine Familie!“, so Diakon Manuel.

