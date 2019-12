Frau Sabine Kirchweger und Frau Petra Schleicher leiten seit Herbst 2019 unsere „Singing-Valenteenies“. Bei der Kindermette gab es den ersten großen Auftritt, welcher gleich mit nicht endendem Applaus von den vielen Gottesdienstbesuchern belohnt wurde. Wir freuen uns auf weitere Messgestaltungen und Auftritte.

Den Kinder-Chor gibt es bereits seit mehreren Jahrzehnten in unserer Pfarre! Mädchen und Burschen ab der 2. Klasse VS bis „hinauf“ in die NMS oder GYM, treffen sich regelmäßig zu ihrer Probestunde im Musikraum des Pfarrheimes! Du singst auch gerne, dann schau einfach bei den Proben vorbei.

