Da in der Stadtpfarrkirche St. Valentin das Projekt „Klangraum:Kirche“ sehr gut angenommen wurde, gibt es am Sonntag 17. Mai 2020 von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Hand-Pan Klänge von Marcel Hutter zu hören. An den letzten 4 Sonntagen („Deutschen Messe“ von Franz Schubert, Lieder aus Taize sowie Marienlieder) kamen viele Einzelbesucher aber auch Familien um dieses Klangerlebnis zu erleben.

Ein CD-Player wird diese Klänge in Endlosschleife abspielen.

Selbstverständlich gelten bei diesen Besuchen die derzeitigen Corona-Schutzmaßnahmen wie Abstand halten und Mundschutz tragen. Die Stadtpfarrkirche ist so groß, dass man sich nicht begegnen muss!