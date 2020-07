Kleidersammlung für guten Zweck

Eine tolle Idee der SPÖ Frauen St. Valentin endete am Freitag 24.07. am Nachmittag aufgrund der Wetterverhältnisse leider abrupt. Bereits in den Morgenstunden wurde mit dem Aufbau für die Aktion „Kleidersammlung für einen guten Zweck“, begonnen. So konnte man sich bis zum Einsetzen des Regens über großes Interesse freuen.

Während der Corona-Krise haben auch viele St. Valentiner*innen ihre Kleiderschränke aussortiert. Da zu dieser Zeit die Altkleiderstellen überfüllt waren, wurde von den SPÖ Frauen die Idee geboren, Kleidung, Schuhe Taschen sowie Accessoires zu sammeln und diese bei einer Veranstaltung am Franz-Forster-Platz für einen guten Zweck zu verkaufen.

Schont doch Second-Hand die Umwelt und die Ressourcen. Nebenbei wurde Verpackung und Müll vermieden und so manche Kunde*innen freuten sich über den einen und anderen Vintageschatz, wurde nebenbei auch noch die Geldbörse geschont.

Für das leibliche Wohl sorgten die Damen des ATSV St. ValentinSektion Turnen.