Übergabe des Kommandos an der Heeresunteroffiziersakademie wurde vollzogen.

ENNS. In feierlichem Rahmen wurde das Kommando der HUAk von Brigadier Nikolaus Egger an Oberst Klaus Klingenschmid übergeben. Vor zahlreichen Gästen aus Militär, Politik und Klerus präsentierte sich die HUAk am 27. Mai als würdiger Gastgeber, um ihrem Leiter Brigadier Egger einen Abschied in die Pension mit militärischen Ehren auszurichten.

Zahlreiche Gäste beobachten die Kommandoübergabe

Foto: Hans Rüdiger Scholl

hochgeladen von Hans Rüdiger Scholl

In Anwesenheit der Bundesministerin für Landesverteidigung Klaudia Tanner, des Chefs des Generalstabs General Robert Brieger sowie zahlreicher hochrangiger in- und ausländischer Gäste, beschrieb Egger seinen Werdegang und verwies auf Leistungen der HUAk unter seinem Kommando. In seine neunjährige Dienstzeit als Kommandeur fielen bedeutende Neuerungen. Auf mehrere abgeschlossene Projekte in Forschung und Lehre, die Knüpfung internationaler Kontakte zu allen Unteroffiziersschulen im deutschsprachigen Raum, die Schaffung der „Ausbilderfibel“ und die maßgebliche Mitgestaltung der Kaderausbildung blickt er zurück – um nur einige zu nennen.



„Ich durfte 46 Jahre dem Frieden dienen und es war mir eine Ehre, dem Kader neun Jahre vorzustehen“, resümierte Egger.

Ehrenmedaille der Stadt Enns

Die Stadt Enns bedankte sich für Eggers Wirken durch die Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt.

Verleihung der Ehrenmedaille durch Bgm. Karlinger an Brigadier Egger

Foto: Hans Rüdiger Scholl

hochgeladen von Hans Rüdiger Scholl

Bürgermeister Franz Stefan Karlinger hob in seiner Laudatio die Verdienste des Brigadiers für die Stadt hervor und bedankte sich für dessen persönliches und menschliches Engagement. Dem schloss sich das Land OÖ in einer Grußbotschaft an und dankte der HUAk für ihren Einsatz bei Impfstraßen und im Grenzschutz.

General Brieger würdigt die Arbeit Eggers

Foto: Hans Rüdiger Scholl

hochgeladen von Hans Rüdiger Scholl

General Brieger würdigte in seiner Rede die Verdienste Eggers bei der Unteroffiziersschulung und betonte dessen Rolle bei der Ausbildung fachlich und sozial kompetenter Führungskräfte. „Der Unteroffizier ist das Aushängeschild für das Bundesheer“, schloss er.

Ministerin Tanner erinnert an die Verdienste der HUAk und ihres scheidenden Kommandanten

Foto: Hans Rüdiger Scholl

hochgeladen von Hans Rüdiger Scholl

Bundesministerin Tanner betonte in ihrer Rede die Rolle der Ausbildung militärischer Führungskräfte. Besonders in Zeiten sich verändernder Bedrohungslagen und der Anforderungen die heute – national und international – an das Bundesheer gestellt werden, sei die gute Ausbildung der Garant für Sicherheit.



Positionierung der HUAk in Zukunft

Der Nachfolger Eggers, Oberst Klingenschmid, bedankte sich für die Arbeit seines Vorgängers und skizzierte seine Ziele als neuer Kommandant der HUAk. Die Positionierung der HUAk im Bildungssystem und deren Ausrichtung auf die veränderten Anforderungen an die Unteroffiziere hob er hervor.

Klingenschmid skizziert in seiner Rede die Zukunft der HUAk

Foto: Hans Rüdiger Scholl

hochgeladen von Hans Rüdiger Scholl

„Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der HUAk ist ihr Kader, das bildet und ausbildet. So bringt ein hoher Grad an Professionalität das Beste aus Vorhandenem hervor.“

Der militärisch formale Kommandowechsel erfolgte dann symbolisch durch Übergabe des Feldzeichens der HUAk von General Brieger an Oberst Klingenschmid.

Symbolische Übergabe des Kommandos durch General Brieger an Oberst Klingenschmid

Foto: Hans Rüdiger Scholl

hochgeladen von Hans Rüdiger Scholl

Neben den Reden der Ehrengäste und dem militärisches Zeremoniell sorgte die Militärmusik Niederösterreich für den musikalischen Rahmen durch die Bundes- und Europahymne sowie einige Märsche.

Einzug der Militärmusik Niederösterreich

Foto: Hans Rüdiger Scholl

hochgeladen von Hans Rüdiger Scholl

Corona geschuldet – und zum Leidwesen der anwesenden Gäste – musste der sonst übliche Empfang abgesagt werden.