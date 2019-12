Bewegtbilder sind ihre Passion: Martina Hechenberger aus St. Valentin dreht leidenschaftlich gerne Filme und Dokumentationen. Vor sechs Jahren hat sie ihre eigene Filmproduktion „MinaPictures“ gegründet.

ST. VALENTIN. Alles hat damit begonnen, als Hechenberger am zweiten Bildungsweg Medientechnik und -design auf der Fachhochschule Hagenberg und zeitbasierte Medien an der Kunstuniversität Linz studiert hat. Schon damals war sie parallel zum Studium als Kamerassistentin unterwegs. „Bilder zu machen war schon immer meine Passion“, erzählt die 41-Jährige. Schon früher hat sie gerne analog fotografiert und damit Geschichten erzählt. „Sehr schnell hat sich dann der Wunsch entwickelt, Geschichten zu erzählen die länger als einen Moment dauern. So bin ich auf das Bewegtbild gestoßen“, sagt die St. Valentinerin. Nachdem sie sieben Jahre lang das Medienarchiv im Ars Electronica Center betreut hat, gründete sie 2013 ihre eigene Filmproduktion „MinaPictures“.

Weitere Projekte stets in Arbeit

Seitdem hat sie schon fünf große Dokumentationen – einige davon waren Co-Produktionen mit ORF drei – mit ihrem langjährigen Filmpartner Thomas Hackl gedreht. Neben ihrer Leidenschaft für historische Dokumentationen, wie etwa eine zweiteilige Reihe über den eisernen Vorhang, sind Hechenbergers Arbeiten bunt gemischt: „Ich mache auch Musikvideos, Projekte die Technik und Kunst vereinen oder künstlerische Filme. Hauptsache ich erzähle Geschichten.“ Was der St. Valentinerin besonders am Herzen liegt, sind Filme über wichtige Themen. In Zusammenarbeit mit Michaela Dumfart hat sie einen Kurzfilm namens „Sehn.Sucht“ gedreht, in dem sie das Thema Magersucht künstlerisch aufgegriffen hat. Der Film war ihr Regiedebüt, nun wird er bei diversen Filmfestivals in New York und Barcelona präsentiert. „Mir war es einfach wichtig, diesen Knackpunkt zwischen ‘Wo fängt Magersucht an und ab wann füge ich mir damit Schmerzen zu‘ aufzugreifen.“ Später möchte sie den Film für die Schulbildung zur Verfügung stellen. „Ich will, dass viel über dieses Thema diskutiert wird.“ Weitere Dokumentationen, Projekte und Filme sind stets in Arbeit. Mehr Informationen unter minapictures.at