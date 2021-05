Natur schützen und nützen: Ein Auftrag mit Leidenschaft für die Jägerinnen und Jäger der Bezirksgruppe Linz.



LINZ-LAND. Die Bezirksgruppe Linz umfasst die Jagdgebiete der Bezirke Linz-Stadt und Linz-Land und erstreckt sich in der Nord-Süd Ausrichtung vom Pöstlingberg bis Kematen an der Krems und von West nach Ost von Kirchberg-Thening bis Kronstorf. Die jagdbare Fläche beider Bezirke beträgt 53.658 Hektar, diese ist in 37 Jagdgebiete eingeteilt, davon zehn Eigenjagdgebiete. "1.872 Personen haben mit Stand Februar 2021 eine Jagdkarte gelöst, davon sind 221 Jägerinnen, das sind 12 Prozent der Jägerschaft der Bezirksgruppe", informiert Sepp Nöbauer, Pressereferent des Landesjagdverbandes Bezirksgruppe Linz.

Auf Wildtiere achten



Grünland und Waldflächen haben im Bezirk Linz-Land nur einen geringen Flächenanteil. Im Jagdgebiet leben etwa 340.000 Menschen, die durch ihre Freizeitaktivitäten erheblich in den Lebensraum des Wildes eindringen. "Durch den aktiven Dialog mit diesen Personen, versuchen wir auch die Bedürfnisse der wild lebenden Tiere in den Blickwinkel der Menschen zu bringen und ersuchen diese, ihr Freizeitverhalten auch an den Bedürfnissen der Wildtiere auszurichten", so Nöbauer.

Lebensraum schaffen und erhalten



Um dem Niederwild – Fasan, Rebhuhn, Hase, Reh – die Lebensbedingungen zu verbessern, werden alljährlich in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, der Saatbau Linz und dem OÖ. Landesjagdverband spezielle Saatgutmischungen zusammengestellt und der Jägerschaft angeboten.

Im April 2021 hat Bezirksjägermeister Engelbert Zeilinger Saatgut für rund 100 Hektar zur Verbesserung des Lebensraumes an die Jägerschaft im Bezirk ausgegeben. Neben dem Wild profitieren auch Bienen, Singvögel und zahlreiche Insekten davon.

Erhöhter Wildbret-Konsum



"Das steigende Bewusstsein der Bevölkerung an gesunder Ernährung erhöht auch den Konsum von Wildbret", informiert Nöbauer. Ein weiteres Anliegen ist der Jägerschaft in Linz-Land, das Lebensmittel Wildbret vermehrt direkt der Bevölkerung anzubieten. Eine erfolgreiche Initiative war die Gründung der Arbeitsgemeinschaft „Wildbret Linz Land“ im Jahr 2011.

Sieben Jagdgesellschaften, eine Eigenjagd, einige engagierte Jägerinnen und Jäger und vier Fleischereien haben sich aktuell in dieser Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden, um die Wertschöpfung des erlegten Wildes zu steigern und zu sichern.

"Gesund und regional"



Gemeinsam mit dem oberösterreichischen Landesjagdverband informieren die Jäger in Linz-:and die breite Bevölkerung über die ernährungsphysiologische Bedeutung, die geschmacklichen Vorzüge und über die Möglichkeiten des Kaufs und der Zubereitung dieses Lebensmittels.

"Der Konsument soll und kann bei jedem Jäger des Vertrauens bezüglich Wildbret nachfragen. Immer öfter wird dieses Lebensmittel direkt küchenfertig, auch in kleinen Portionen von der Jägerschaft vor Ort angeboten", so der Pressereferent.