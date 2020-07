In Enns sorgen künftig fix installierte Wasserspender für eine kostenlose Erfrischung. Vergangene Woche wurde der erste Trinkbrunnen neben der Hundefreilaufzone, in der Nähe des Skaterparks, in Betrieb genommen.

ENNS. SPÖ-Gemeinderat Gernot Halla, einer der Hauptinitiatoren dieses Projektes, zeigte sich über die Installation sehr erfreut. „Es sind aktuell noch zwei weitere, nämlich am Hauptplatz und beim Friedhof, in Umsetzung. Ergänzt werden diese Brunnen auch noch mit Trinkschüsseln für Hunde“, so Halla. Die Vorgaben bei dem Projekt waren unter anderem einen optisch ansprechenden, weitestgehend vandalensicheren und nahezu wartungsfreien Trinkwasserspender zu finden und zu errichten. Geplant war deren Umsetzung eigentlich noch vor Beginn der Sommers – durch Corona kam es allerdings zu einer kleinen Verzögerung.