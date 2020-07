Am Sonntag, 19. Juli wurde um 10:00 Uhr das Patroziniumsfest in der St. Valentiner Filialkirche Rems gefeiert. Zu Ehren der Hl. Maria Magdalena, gestaltet eine Abordnung des Chores der Pfarre St. Valentin den Gottesdienst musikalisch mit, wurde doch auch der „160igste“ Geburtstag vom Remser Mesner Franz Rosenberger und seiner Gattin, beide 80 Jahre, gefeiert. Pfarrgemeinderats-Obmann-Stellvertreter Rudi Hiebl überreichte von der Diözese St. Pölten eine Dankesurkunde an Mesner Franz Rosenberger für die vielen unzähligen Dienste und Stunden welche er seit Jahrzehnten, mit seiner Gattin um „Gottes Lohn“ für „seine“ Kirche aufbringt. In diesem Gottesdienst gedachte auch die Freiwillige Feuerwehr Rems ihrer verstorbenen Kameraden. Viele Remserinnen und Remser feierten an diesem Tag auch den Kirtag-Sonntag „mit Abstand“.