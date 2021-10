Nach der symbolischen Hüttenaufstellung widerspricht die SPÖ den Vorwürfen der ÖVP. Die notwendigen Vorarbeiten seien abgeschlossen und mit der Umsetzung bereits begonnen worden.

ST. VALENTIN. Nach den Vorwürfen der ÖVP konterte die SPÖ nun und legte die Pläne zum Bau der Bushütten offen. In den letzten Monaten seien in aufwändiger Arbeit sämtliche Bushaltestellen im Gemeindegebiet evaluiert und in Bezug auf die gesetzlichen Anforderungen bewertet worden. Laut SPÖ wurden darüber hinaus Verbesserungs- und Optimierungsvorschläge erarbeitet und bei den Bushaltestellen, die konkret umgesetzt werden, erfolgte eine demografische Bewertung. „All diese notwendigen, umfangreichen Vorarbeiten wurden im zuständigen Ausschuss kommuniziert und diskutiert,“ so Stadtrat Rafael Mugrauer.

Mit Umsetzung begonnen

„Es wurden bereits zwei neue Wartehäuser, in Herzograd sowie in Aichet, errichtet. Für das Jahr 2021 wurde der Ankauf von drei weiteren Buswartehäusern (entlang der Westbahnstraße sowie in der Steyrer Straße) budgetiert und im Gemeinderat beschlossen. Der genaue Zeitplan sowie die Reihenfolge der Errichtung werden gerade mit dem Hersteller sowie dem Bauhof der Stadtgemeinde abgestimmt,“ heißt es von Seiten der SPÖ.

Problemstelle Volksschule/ Hauptplatz

Die dringend notwendige Bushaltestelle im Bereich der Volksschule am Hauptplatz, die auch bei der Aktion der ÖVP im Fokus stand, ist dabei besonders herausfordernd. „Da aus denkmalschutzrechtlichen Gründen die Errichtung eines Wartehäuschens direkt vor der Volksschule leider nicht möglich ist und daher ein anderer Standort gesucht werden muss, haben wir aktuell ein Projekt in Ausarbeitung, welches neben der Errichtung eines geschützten Wartebereichs auch die teilweise Neugestaltung eines Teils des Hauptplatzes beinhaltet,“ erklärt Stadträtin Andrea Prohaska. Auf diese Vorgehensweise haben sich alle Fraktionen verständigt und auch ein Anrainertreffen dazu hat bereits stattgefunden. Zudem ist für den 16. Oktober von 10 bis 12 Uhr eine öffentliche Info-Veranstaltung direkt am Hauptplatz angesetzt, um die Bevölkerung über das geplante Projekt zu informieren und Meinungen sowie Anregungen einzuholen.

Kritik an Aktionismus

Die SPÖ St. Valentin gibt sich daher über den von der ÖVP veranstalteten Aktionismus und die mediale Kritik verwundert, zumal alle Parteien in sämtliche Entscheidungsprozesse eingebunden wurden und diese Vorgehensweise mitbeschlossen haben. „Diese Vorgehensweise ist alles andere als fair. Wenn man solche Statements über die Medien ausgerichtet bekommt und in den zuständigen Ausschüssen und Gremien dazu geschwiegen wird, dann ist das nicht die Art von Zusammenarbeit, die wir uns wünschen und die sich die Bevölkerung zurecht erwartet,“ so Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr. „Wir lassen uns von solch destruktiven Aktionen nicht beirren und arbeiten weiterhin konsequent an der Abarbeitung und Umsetzung der neuen Bushaltestellen, denn alles andere bringt uns keinen Millimeter weiter,“ ist man sich bei der Stadt-SPÖ einig.

