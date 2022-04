Beim Budgetlandtag des niederösterreichischen Landtages im vergangenen Jahr wurde die Semesterticketförderung gestrichen. Die Stadtgemeinde St. Valentin beschloss, diese Förderung für die Studierenden zu übernehmen.

ST. VALENTIN. „Diese Streichung würde für alle Studentinnen und Studenten eine weitere Belastung bedeuten“, so Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr. Laut ihr müssen ohnehin bereits 65 Prozent der Studentinnen und Studenten nebenbei arbeiten, um ihre Hochschullaufbahn fortführen zu können. „Vor allem in Zeiten von massiven Teuerungen und der Mehrbelastung, die Studierende ausgesetzt sind, war die Ungerechtheit für die SPÖ St.Valentin nicht hinnehmbar." So sei bei der letzten Gemeinderatsitzung die Weiterführung und Übernahme dieser Förderung auf die Tagesordnung genommen worden. Damit übernimmt die Stadtgemeinde St.Valentin fortan die alleinigen Kosten für die Semesterticketförderung ihrer Studentinnen und Studenten.