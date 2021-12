Die Verkehrssituation um die Donaubrücke bei Mauthausen und in Ennsdorf selbst sorgt bereits seit Längerem für Unmut vor allem bei der Bevölkerung. Nicht nur die Bürgerplattform Ennsdorf hat sich intensiv mit dem Bauprojekt auseinandergesetzt, sondern auch Menschen aus den umliegenden Gemeinden. So auch Pensionist Josef Föls aus St. Valentin: Er schickte kürzlich einen Lösungsvorschlag an Landesrat Günther Steinkellner.

ENNSDORF, ST. VALENTIN. Dabei spricht er sich für eine Variante aus, die den Bau einer neuen Donaubrücke zwischen Mauthausen und St. Georgen an der Gusen vorsieht und von der B3 über Enghagen verläuft. Die Brücke soll dabei an den Kreisverkehr Ennshafen angeschlossen werden und sie so mit der B1 verbinden. Zudem wäre vorgesehen, dass auch der Ennser Radweg über die Brücke weiterführt.

Effizientere Lösung

Das vom Land NÖ geplante Konzept würde das Problem nicht lösen, sondern die Stausituation sogar verschärfen, ist Föls überzeugt. Zudem würden 35 Prozent mehr Luftschadstoffe sowie 35 Prozent mehr Lärm beim Knoten Pyburg verursacht, heißt es in einer Aussendung der Bürgerplattform Pro Ennsdorf-Pyburg-Windpassing und der Gemeinde Ennsdorf. Herbert Pühringer von der Bürgerplattform sieht Potenzial in der neuen Variante: „Da etwa 70 Prozent des Verkehrsaufkommens von Oberösterreich nach Oberösterreich gehen, wäre der Vorschlag eine Lösung." Laut Föls könne durch „seinen Vorschlag" rund ein Drittel des Verkehrs aus Ennsdorf abgeleitet werden. „Zudem würde diese Brücken-Variante deutlich weniger kosten."

Optimale Verbindung

Eine Verkehrsverbindung durch das Industriegebiet würde eine wesentliche Erleichterung für Pendler, Wirtschaftstreibende im Hafengebiet und Anwohner, die in den Zentralraum müssen, bringen: Von der Anbindung A1 wäre man rasch auf der B309 Richtung Steyr, der Autobahnauffahrt bei der Eckmayrmühle/Eckmayrknoten oder der Autobahnauffahrt direkt in Asten. Auch eine Weiterfahrt zum Monalisa-Tunnel auf der B1 würde erleichtert werden.

Natur und Bevölkerung schonen

„Wird der genaue Standort der Brücke optimal gewählt, wird kein Naturschutzgebiet berührt und die Bevölkerung verschont", so Pühringer. „Bei der geplanten Variante hingegen würde hektarweise Wald abgeholzt!", ergänzt Föls. Der Ennsdorfer Bürgermeister Daniel Lachmayr spricht sich ebenfalls gegen die Pläne aus: „Die nun ausgewählte Trasse ist eine komplette Husch-Pfusch-Planung, welche neue Verkehrsprobleme schafft und für Anrainer, Pendler und die Wirtschaft nur Nachteile bringt. Wir haben bereits genug Verkehr und sind nicht bereit, auf Kosten unserer Lebensqualität, noch mehr Verkehr in Ennsdorf abzuwickeln." Demnach wünscht auch er sich eine natur- und bevölkerungsschonendere Variante.

Weiterhin Gegenwehr

Ob der Vorschlag der neuen Variante bei der Landesregierung Gehör findet und etwas bewirken kann, ist unklar. Klar ist jedoch, dass sich die Bürger weiterhin gegen die „Husch-Pfusch-Planung" zur Wehr setzen wollen.