Insgesamt 110 Sternsinger darunter auch die St. Valentiner Sternsinger, Regina, Theresa, Lisa, Hannes und Clemens überbrachten die Segenswünsche für 2020 an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Weiters wurde an den Nationalrat appelliert sich gezielt gegen Kinderarbeit, Kinderarmut und den Klimawandel einzusetzen.Wobei die Sternsinger Unterstützung von Militärbischof Werner Freistetter und Weihbischof Stephan Turnovszky erhielten.

Insgesamt machen sich etwa 85.000 Sternsinger aus ca. 3.000 Pfarren in ganz Österreich auf den Weg um die Botschaft der Geburt Jesu zu verkünden. Bei der diesjährigen Sternsingeraktion wird wieder für rund 500 Projekte mit Schwerpunktland Kenia um Spenden gebeten.

Die Dreikönigsaktion der Jungschar Vorjahr brachte in ganz Österreich 17,6 Millionen Euro für diverse Hilfsprojekte. kamen Bis jetzt kamen mehr als 450 Millionen Euro seit Beginn der Sternsingeraktion im Jahre 1954 zusammen.

Noch mehr Fotos - einfach hier anklicken!!!