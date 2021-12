Bei geeigneter Schneelage wird auch heuer wieder der Hargelsberger Skilift in Betrieb genommen. Die Anlage bietet insbesondere für Skianfänger und Schneefans eine tolle Möglichkeit zum Austoben.



HARGELSBERG. Bereits seit 1968 steht der Skilift „Tannenwaldleitenlift" in Hargelsberg. Mit einer Länge von 250m ermöglicht er bei entsprechenden Wetterverhältnissen ein Ski- und Schneevergnügen, ohne lange Autofahrt. Die Hargelsberger Liftanlage ist die einzige im Bezirk Linz-Land und kostete in der Anschaffung damals 45.000 Schilling, was einem Wert von etwa 3.150 Euro entspricht. Seither erfreut der Skilift jede Generation und bietet Skianfängern und Schneetigern die Möglichkeit im Schnee zu tollen.

„Besondere Möglichkeit"

Auch Bürgermeister Christoph Lichtenauer freut sich über das einzigartige Angebot: „Es ist immer wieder eine große Freude, wenn man informieren kann, dass man in Hargelsberg den einzigen Schilift im Bezirk Linz-Land hat. Viele Skifahrer und Wintersportler haben hier ihre ersten Erfahrungen am Schnee gesammelt, haben ihr erstes Rennen absolviert oder sind über ihre erste Sprungschanze gesprungen. Als Hargelsberger sind wir sehr stolz auf diese besondere Möglichkeit der Freizeitgestaltung und freuen uns darauf, den Lift auch heuer wieder zu öffnen - natürlich sofern es die Schneelage zulässt."

Betriebszeiten und Karten:

Bei günstiger Schneelage hat der Lift täglich von 13:00 - 16:30 geöffnet.

Halbtageskarten und Tageskarten zu den jeweils gültigen Preisen sind vor Ort oder am Gemeindeamt erhältlich.