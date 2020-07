Tretbootfahrt - Chillen und Verweilen

Nach einer Tretbootfahrt auf der Enns ging es anschließend ins Seebuffet Krieger auf köstliche Eierschwammerl "a la creme" mit Semmelknödel und grünem Salat sowie einem erfrischenden Radler. Natürlich ging es weiter in die Mojito Beach Bar. Auch für Kinder am Nachmittag bestens geeignet, fühlen sie sich doch am Sandstrand wie am Meer. Die Erwachsenen können bei Cocktails und Snack welches, sowie im Seebuffet von freundlichem Personal serviert wird, in der Zwischenzeit auch mal so richtig chillen.