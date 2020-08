Einladung zur Herzensprojekte Veranstaltung „Lebensfreude“ am

21. August 2020 15:00 – 21:00 Uhr, am Franz Forster Platz in 4300 St. Valentin (nur bei Schönwetter).

Erfahrungen zeigen, dass ein menschlicher und wertschätzender Umgang und gegenseitige Unterstützung die Grundlage für gesundes Wachstum und Freude am Leben sind. Das aktuelle Geschehen führt uns wieder mehr zu uns selber, lässt uns authentisch werden im Tun und zeigt uns Grenzen aber auch viele Möglichkeiten der Entwicklung. So ist die Herzensprojekte Veranstaltung „Lebensfreude“ ein Beitrag um das eigene Potential zu fördern, den Alltag bewusster zu gestalten, sich an Schönem (am Leben) zu erfreuen.

Die „Herzensprojekte" PartnerInnen, die in ihrem Fachbereich bestens ausgebildet sind, präsentieren sich an diesem Abend. Ebenso finden Impulsbeiträge statt.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Herzensprojekte