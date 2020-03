Am Samstag, dem 28.03.2020, veranstaltet die Stadtgemeinde Sankt Valentin in Zusammenarbeit mit zahlreichen Vereinen eine Wald- und Flurreinigungsaktion im Gemeindegebiet von Sankt Valentin. Dabei sollen vor allem wilde Müllablagerungen im Wald und Feld, an Bach- und Flussläufen und an Wanderwegen beseitigt werden.

Die Umweltabteilung ersucht die Teilnahme bis 14.03.2020 telefonisch an Renate Schmid (07435/ 505/ 2570) oder per Mail (renate.schmid@st-valentin.at) bekannt zu geben.

Stadtgemeinde Sankt Valentin