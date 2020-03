Zahlreiche interessierte Besucher*innen konnte Frau Ajitha George, Projektpartnerin der kfb in Indien, im Pfarrsaal St. Valentin zu einem besonders berührenden und emotionalen Vortrag begrüßen. Frau Ajitha berichtete vom Leben der indigenen Bevölkerung in Nordostindien, wo durch Ausbeutung von Bergbau-Gesellschaften, Armut, Verelendung und Alkoholismus an der Tagesordnung stehen.

Der Befund der Generalsekretärin der kfb-Partnerorganisation BIRSA ist bitter:

Jahrhundertelang lebten im Bundesstaat Jharkhand im Nordosten Indiens das Volk der Adivasi von kleinbäuerlicher Landwirtschaft nach dem Rhythmus der Natur. Doch eines Tages kamen Bergbau-Gesellschaften in Dörfer und machten aus dem einstigen „Garten der tausend Bäume“ eine Wüste der tausend Kohlenminen. Familien wurden enteignet, Männer und Frauen mussten ihre Felder verlassen und arbeiten nun für einen Hungerlohn in den Minen. Armut, Verelendung und Alkoholismus zählen zu den traurigen Folgen.

Den Frauen von BIRSA geht es darum, Leben in die Dörfer zurückzubringen. Grundlage dafür ist die Zurückeroberung der kleinbäuerlichen Lebensgrundlage. Gemeinsam kämpfen die Frauen politisch, kulturell und vor allem mittels Bildungsarbeit für dieses Ziel. Sie vermitteln Frauen und Mädchen altes und neues Wissen über die Bewirtschaftung des Bodens, Gesundheit und Bildungschancen. Nur so können Frauen und Männer sich von Ausbeutung unabhängig machen und ihre Zukunft in Freiheit gestalten.

