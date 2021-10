Am 09.10.2021 fand im Olympiazentrum Rif (Salzburg) die Bundesmeisterschaft im Kunstturnen statt.

Marco Mayr, Turner vom ATSV St. Valentin trat im Mehrkampf (alle 6 Geräte) in der Eliteklasse an und sicherte sich zum 20. Mal den Bundesmeistertitel.

Bis auf Seitpferd, wo Marco beim Abgang ein kleine Fehler passierte, gelangen alle Übungen fehlerfrei.

Sein Vereinskollegen Günther Wiesmeier turnte sich auf den 2. Platz im Mehrkampf.