Kurz vor dem 100-järigen bestehen seines über alles geliebten Turnvereins ATSV am 01. Juli 1921 hat ein verdienter Ehrenobmann des ATSV St. Valentin und Träger des - Ehrenzeichens in Gold, Karl Mayrhofer am 26. Mai 2021 im 99. Lebensjahr für immer seine Augen geschlossen.

Ein Lebensweg ist zu Ende gegangen. Was bleibt, sind Erinnerungen die einem niemand nehmen kann. Karl hat mit seinem Wirken im ATSV-Turnverein ehrenwerte, prägende Spuren hinterlassen. Er war dem ATSV St. Valentin über viele Jahre ein Freund und Vorbild.

Bereits mit 5 Jahren entdeckte er seine Liebe zum Sport. Neben seinem geliebten Turnsport, war Karl aber auch noch in der Leichtathletik und im Fußball tätig. Körperliche und geistige Fitness waren für Karl bis zum Schluss sehr wichtig. Es verging kein Tag an dem er sich nicht auf seinen geliebten Heimtrainer sportlich betätigte. Neben der Ausübung im aktiven Sport, wo er zahlreiche Erfolge für sich verbuchen konnte war Karl aber auch als internationaler Kampfrichter aktiv, wo er weltweit eingesetzt war. Weiters war Karl als Sportlehrer und 27 Jahre im ASKÖ Fachverband, Sektion Turnen tätig. Beim seinem geliebten Verein ATSV St. Valentin trat Karl 1947 ein und war von 1976 – 1986 Obmann. Bis zum Schluss, fehlte er bei keiner ATSV-Veranstaltung. Von 1970 – 1998 war er Vorturner in den verschiedensten Gruppen von Kinder-, Erwachsenen-, und Leistungsturnen.

Der ATSV St. Valentin möchte sich nochmals bei Karl für sein jahrelanges Engagement bedanken und seiner Familie ein herzliches Beileid aussprechen.